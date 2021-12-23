Падіння турецької ліри спровокує дефіцит популярних ласощів у світі. Фото: fayni

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Ракурс

Падіння курсу турецької ліри призвело до того, що фермери в Туреччині почали скорочувати виробництво лісових горіхів. Це може призвести до дефіциту фундука у світі.

З початку 2021 року ліра щодо долара подешевшала майже вдвічі. Найсерйознішим падіння було в листопаді, коли турецька валюта за місяць втратила 40% вартості, пише The Wall Street Journal.

Виробники фундука в Туреччині зіткнулися з серйозним зростанням витрат — усі добрива, насіння та пестициди, що ввозяться з-за кордону, в турецьких лірах стали коштувати дорожче.

Через це фермерам доводиться використовувати менше добрив і, як наслідок, отримувати гірший урожай. Для багато фермерів вирощування горіхів стало нерентабельним, і вони закривають свої виробництва.

Туреччина є найбільшим виробником фундуку у світі — на цю країну припадає 70% глобальних постачань.

При цьому більше третини турецьких горіхів закуповує італійська корпорація Ferrero, яка виробляє з їхнього використанням шоколадну пасту Nutella, а також цукерки та шоколадні батончики. Зниження постачання неминуче спровокує зростання цін для кінцевих споживачів.

«Ракурс» повідомляв, що в Україні зупинилося зростання цін на цукор та деякі види круп. Також сезонно подешевшала картопля — на 16% проти листопада 2020 року. Стабільними залишилися поки ціни на м’ясо, але подорожчали капуста (10%), буряк та цибуля (4%), морква (3%).

Джерело: The Wall Street Journal