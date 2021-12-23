Володимир Путін, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n164829-sovok-golovnogo-mozku-putin-rozpoviv-legendu-pro-stvorennya-ukrayiny.html

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Володимир Путін, президент РФ, стверджує, що Україну нібито створив лідер більшовиків Володимир Ленін.

Про це президент країни-агресора заявив сьогодні, 23 грудня, під час щорічної] прес-конференції.

Хто її створив? Ленін Володимир Ілліч. Коли створював Радянський Союз. Договір 22 року — союзний і 24 — рік конституції, щоправда, після його смерті, але за його принципами створено, — заявив Путін.

Як і багато з інших заявив Путіна щодо України, ця є неправдивою.

Насправді більшовицький режим в результаті тривалої війни впродовж 1918−1922 років захопив територію Української Народної Республіки — української держави зі столицею в Києві, яка контролювала території центральної, східної та південної України.

Після окупації більшовиками, Україна у 1922 році увійшла до складу СРСР.

Нагадаємо, Путін під час сьогоднішньої прес-конференції назвав східні області України «історичними російськими землями, які віддали Україні без згоди народу» і заявив про «видавлювання» з цих територій російськомовного населення.