Київ домовився про безвіз з туристичною перлиною в Індійському океані

Україна та Сейшели укладуть угоду про безвіз, фото: «Тьотя Даша»

https://racurs.ua/ua/n164830-kyyiv-domovyvsya-pro-bezviz-z-turystychnou-perlynou-v-indiyskomu-okeani.html

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Україна та розташована біля східних берегів Африки острівна держава в Індійському океані Сейшельські острови домовились про взаємне скасування візових вимог.

Проект відповідної угоди сьогодні, 23 грудня, схвалив Кабмін.

Домовленості передбачають, що з будь-якою метою можна безвізово в’їжджати на строк до 90 днів протягом 180 днів.

Про дату набрання цією угодою чинності додатково повідомить Міністерство закордонних справ України, інформує прес-служба МЗС.

Наразі:

громадянам України, згідно з одностороннім рішенням Республіки Сейшельські острови, дозволено в’їжджати і перебувати на території цієї країни з туристичною метою строком до 90 днів без необхідності оформлення візи;

громадянам Республіки Сейшельські острови для в’їзду в Україну необхідно оформити візу в закордонних дипломатичних установах України або візу в електронному вигляді (е-Віза).