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Ракурс
Україна та Сейшели укладуть угоду про безвіз, фото: «Тьотя Даша»

Київ домовився про безвіз з туристичною перлиною в Індійському океані

23 гру 2021, 14:57
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Україна та розташована біля східних берегів Африки острівна держава в Індійському океані Сейшельські острови домовились про взаємне скасування візових вимог.

Проект відповідної угоди сьогодні, 23 грудня, схвалив Кабмін.

Домовленості передбачають, що з будь-якою метою можна безвізово в’їжджати на строк до 90 днів протягом 180 днів.

Про дату набрання цією угодою чинності додатково повідомить Міністерство закордонних справ України, інформує прес-служба МЗС.

Наразі:


  • громадянам України, згідно з одностороннім рішенням Республіки Сейшельські острови, дозволено в’їжджати і перебувати на території цієї країни з туристичною метою строком до 90 днів без необхідності оформлення візи;
  • громадянам Республіки Сейшельські острови для в’їзду в Україну необхідно оформити візу в закордонних дипломатичних установах України або візу в електронному вигляді (е-Віза).

Свобода подорожей має цілком практичні наслідки, серед яких розвиток туризму, збільшення міжлюдських контактів, нові культурні, економічні та політичні зв’язки, — наголошує очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Джерело: Ракурс


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