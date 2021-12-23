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Верховний суд викликає Зеленського за позовом Порошенка
Верховний суд викликає Зеленського за позовом Порошенка (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n164831-verhovnyy-sud-vyklykaie-zelenskogo-za-pozovom-poroshenka-dokument.htmlРакурс
Президента Володимира Зеленського викликали до Верховного суду за позовом нардепа Петра Порошенка.
Верховний суд викликає Вас для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправним та зобов’язанням вчинити певні дії, — йдеться у порядку денному ВСУ.
Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив: Верховний суд викликає Зеленського на засідання в справі за позовом Порошенка, що стосується коментування Зеленським «плівок Медведчука». Головань оприлюднив повістку Зеленському.
Як виявилося, судове засідання заплановане на 28 лютого 2022 року на 15.00.
Порошенко подав позов до суду 20 серпня. У ньому він просив визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментарі щодо «плівок Медведчука», оскільки президент не оприлюднив наявну в нього інформацію про Порошенка, яка становить суспільний інтерес.
Зеленський 24 червня заявив про ймовірну причетність Порошенка до торгівлі вугіллям з бойовиками на Донбасі. Від Зеленського вимагають опублікувати цю інформацію.
Саме через ймовірне сприяння бойовикам Порошенку оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу (фінансування тероризму, державна зрада, сприяння діяльності терористичної організації).
23 грудня народні депутати фракції «Європейська солідарність» подали повідомлення про злочин Зеленського та його оточення до кількох правоохоронних відомств — Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. В «ЄС» вважають, що за каденції Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.
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