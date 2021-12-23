Верховний суд викликає Зеленського за позовом Порошенка

Президента Володимира Зеленського викликали до Верховного суду за позовом нардепа Петра Порошенка.

Як виявилося, судове засідання заплановане на 28 лютого 2022 року на 15.00.

Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив: Верховний суд викликає Зеленського на засідання в справі за позовом Порошенка, що стосується коментування Зеленським «плівок Медведчука». Головань оприлюднив повістку Зеленському.

Верховний суд викликає Вас для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправним та зобов’язанням вчинити певні дії, — йдеться у порядку денному ВСУ.

Порошенко подав позов до суду 20 серпня. У ньому він просив визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментарі щодо «плівок Медведчука», оскільки президент не оприлюднив наявну в нього інформацію про Порошенка, яка становить суспільний інтерес.

Зеленський 24 червня заявив про ймовірну причетність Порошенка до торгівлі вугіллям з бойовиками на Донбасі. Від Зеленського вимагають опублікувати цю інформацію.