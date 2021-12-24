Зеленський підіграє Путіну, борючись із Порошенком. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164881-zelenskyy-pidigraie-putinu-boruchys-iz-poroshenkom-volker.html

Ракурс

Колишній спецпредставник США в справах України Курт Волкер переконаний, що боротьба президента Володимира Зеленського з прозахідними силами, зокрема з Петром Порошенком, грає на руку Кремлю.

Таку заяву американський дипломат Курт Волкер зробив у своїй статті «Зворотний відлік розпочався. Як зупинити нове вторгнення Росії в Україну».

Він зазначив, що в часи загрози військового вторгнення з боку РФ Зеленський бореться із прозахідною опозицією. За словами американського дипломата, політичний розкол в Україні вигідний Росії.

Путін бачить, що Україна розділена. Попри те, що російські сили збираються, президент Зеленський бореться з двома найпотужнішими прозахідними силами в Україні — колишнім президентом Порошенком і найбагатшим бізнесменом України, — тоді як інші, більш відомі олігархи залишаються в тіні, — наголошує Волкер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президента Володимира Зеленського викликали до Верховного суду за позовом нардепа Петра Порошенка.