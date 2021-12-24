Добровольці тероборони отримають зброю для відсічі агресії, заявили в МВС

https://racurs.ua/ua/n164880-dobrovolci-teroborony-otrymaut-zbrou-dlya-vidsichi-agresiyi-zayavyly-v-mvs.html

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Добровольці, які входять до складу підрозділів територіальної оборони, отримають зброю для тренувань та відсічі агресії. Про це на прес-конференції 24 грудня заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За чинним законом про національний спротив, добровольці можуть отримувати зброю у держави під час тренувань і для відсічі збройної агресії. Я особисто під час розробки закону пропонував, щоб зброю могли надавати, як в Естонії та інших країнах, додому, але це не було ухвалено. Тому наші добровольці зможуть під час тренувань приходити до місця тренування, отримувати стрілецьку та іншу зброю, повертатися на бази, де вона буде під охороною, і у випадку збройної агресії або надзвичайної ситуації — по сигналу збиратимуться, отримуватимуть цю зброю і нестимуть свою службу, — розповів Геращенко.

При прийнятті до сил тероборони, за словами радника глави МВС, передбачено проходження перевірок, зокрема, щодо судимостей осіб або їхніх зв’язків з Росією. Також передбачається здійснення медичних комісій, перевірка на відсутність наркозалежності, перевірка психічного здоров’я тощо.

Це, в принципі, такий комплекс перевірок, який діє при наборі у поліцію або на військову службу, — сказав радник міністра.



На думку Геращенка, на територіальну оборону необхідно витрачати не менше 10% бюджету Міністерства оборони. Загалом завдяки новому законодавству в потрібний момент можна зібрати до 400 тис. озброєних і непогано підготовлених бійців для протидії агресії.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект № 5557 «Про основи національного спротиву».