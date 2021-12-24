У Карпатах – потужна хуртовина, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n164879-vydymist-do-30-m-u-karpaty-pryyshla-potujna-hurtovyna-foto.html

Ракурс

У Карпатах сьогодні, 24 грудня, спостерігається потужна хуртовина, в результаті якої видимість впала до 30 м.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, розташованого на горі Піп Іван Чорногірський.

Зазначається, що станом на 11.10 сьогоднішнього дня на горі була зафіксована температура повітря -11°С та південний і південно-західній вітер швидкістю 10−13 м/с.

Варто додати, що синоптики попереджають про складні погодні мови в Карпатах 24 грудня. Окрім хуртовини, також сформувалася значна сніголавинна небезпека на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей і у середногiр’ї Львівської області.

В цій ситуації синоптики радять утриматися від походів на високогір’я через загрозу сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Нагадаємо, через сильний снігопад у Туреччині заблоковане транспортне сполучення з 400 населеними пунктами.