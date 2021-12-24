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Ракурс
У Карпатах – потужна хуртовина, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Видимість до 30 м — у Карпати прийшла потужна хуртовина (ФОТО)

24 гру 2021, 13:42
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У Карпатах сьогодні, 24 грудня, спостерігається потужна хуртовина, в результаті якої видимість впала до 30 м.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, розташованого на горі Піп Іван Чорногірський.

Зазначається, що станом на 11.10 сьогоднішнього дня на горі була зафіксована температура повітря -11°С та південний і південно-західній вітер швидкістю 10−13 м/с.

Варто додати, що синоптики попереджають про складні погодні мови в Карпатах 24 грудня. Окрім хуртовини, також сформувалася значна сніголавинна небезпека на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей і у середногiр’ї Львівської області.

В цій ситуації синоптики радять утриматися від походів на високогір’я через загрозу сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.


У Карпатах – потужна хуртовина, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, через сильний снігопад у Туреччині заблоковане транспортне сполучення з 400 населеними пунктами.

Джерело: Ракурс


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