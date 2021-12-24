«Газпром» критично зменшив постачання газу в ЄС. Фото: istock

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«Газпром», російський концерн, знизив постачання газу до Європейського Союзу (ЄС) через Польщу та Україну.

Тому Європа встановила рекорд із відбору газу зі сховищ. Про це повідомляє гендиректор оператора ГТС Сергій Макогон у Facebook.

Він став максимальним із початку опалювального сезону, досягнувши 762 млн кубометрів. Також встановлено новий рекорд за всю історію спостережень, тобто з 2011 року щодо підйому газу для цього дня. Загалом, наповненість сховищ із початку сезону скоротилася до 62,9 мільярда кубометрів, що становить 58,3 відсотка від обсягу та на 22 мільярди кубометрів менше, ніж минулого року, — написав Макогон.



За його словами, «Газпром» знову не став бронювати допомогу в постачання магістральним газопроводом «Ямал-Європа». Концерн знизив транзит через Україну зі 109 млн м3 на добу до 87,7 млн. Зниження поставок газу в ЄС у час, коли його вартість досягла 2 тис. доларів, говорить про те, що це не економічні рішення, а суто політичні, які мають на меті збільшити тиск на ЄС із запуску «Північного потоку-2» на умовах РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спотова ціна газу в Європі подолала нову психологічну позначку. За тисячу куб. м 21 грудня просять понад 2 тис. дол. Ціна найближчого (січневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень досягла 174,61 євро за МВт-год., тобто 2 тис. 39 дол. за тисячу куб. м.