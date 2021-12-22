Газ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164797-bez-gazpromu-ugorschyna-zberigatyme-gaz-v-ukrayini.html

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Газ в Україні зберігатиме Угорщина. Оператори газотранспортної системи України (ОГТСУ) та Угорщини (FGSZ) уклали угоду про запровадження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну з 1 січня 2022 року.

Угода спрямована на посилення енергетичної безпеки України. Про це повідомив очільник ОГТСУ Сергій Макогон, передає «Суспільне».

Згідно з нею, Україна збільшує гарантовані потужності майже на 30% та відкриває доступ до нових джерел природного газу. Угода дозволить фізично транспортувати з Угорщини до України до 8 млн кубометрів природного газу щодоби. Загалом Україна матиме змогу імпортувати до 35 млн кубометрів блакитного палива з Європи за день.

Укладена угода означає перше з 2014 року збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.

Перші три місяці 2022 року ми працюватимемо в тестовому режимі: разом з угорським оператором FGSZ будемо погоджувати й налаштовувати процеси для надійного транспортування природного газу. Перший денний аукціон відбудеться 31 грудня 2021 року, — зазначив Макогон.

Сумарно Україна може імпортувати з ЄС 287,2 мільйона кубометрів газу на день. З них 252,2 мільйона — це так звані переривчасті потужності, які за відсутності транзиту використовувати не можна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спотова ціна газу в Європі подолала нову психологічну позначку. За тисячу куб. м 21 грудня просять понад 2 тис. дол. Ціна найближчого (січневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень досягла 174,61 євро за МВт-год., тобто 2 тис. 39 дол. за тисячу куб. м. Це абсолютний рекорд за всю історію торгів.

Джерело: Суспільне