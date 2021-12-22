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Ракурс
Опади. Карта: Gismeteo

Морози до −19 пообіцяли синоптики (КАРТА)

22 гру 2021, 18:30
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Погода в Україні 23 грудня переважатиме сонячна та морозна, опадів не очікується. На півдні та сході України температура сягатиме −11° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади. Карта: Gismeteo

Температура. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 23 грудня буде мінливо сонячною та сухою. Вночі температура повітря впаде до −16°, а вдень повітря сягатиме −9°.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою, вночі і вдень очікуються сильні морози. Градуси опустяться до −17° вночі і до −10 морозу вдень.

Погода у Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься холодна і мінливо хмарна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −8−-10° морозу, а вдень обіцяють −2−-4° нижче нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в четвер будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −8 до −10° морозу, а вдень обіцяють −3°.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 23 грудня прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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