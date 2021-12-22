Опади. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n164796-morozy-do-19-poobicyaly-synoptyky-karta.html

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Погода в Україні 23 грудня переважатиме сонячна та морозна, опадів не очікується. На півдні та сході України температура сягатиме −11° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 23 грудня буде мінливо сонячною та сухою. Вночі температура повітря впаде до −16°, а вдень повітря сягатиме −9°.

Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою, вночі і вдень очікуються сильні морози. Градуси опустяться до −17° вночі і до −10 морозу вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься холодна і мінливо хмарна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −8−-10° морозу, а вдень обіцяють −2−-4° нижче нуля.

Погодні умови у Львові в четвер будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −8 до −10° морозу, а вдень обіцяють −3°.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 грудня прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo