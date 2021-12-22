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Ракурс

Морозы до −19 пообещали синоптики (КАРТА)

22 дек 2021, 18:30
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Погода в Украине 23 декабря будет преобладать солнечная и морозная, осадков не ожидается. На юге и востоке Украины температура будет достигать −11° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки. Карта: Gismeteo

Температура. Карта: GismeteoПогода в Киеве 23 декабря будет переменно солнечной и сухой. Ночью температура воздуха упадет до −16°, а днем воздух достигнет −9°.

Погода у Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове ожидается по-настоящему зимняя, ночью и днем ожидаются сильные морозы. Градусы опустятся до −17° ночью и до −10 мороза днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра — холодная, возможна переменная облачность. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −8−10° мороза, а днем обещают −2−4° ниже нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в четверг будут прохладными. Столбики термометров ночью покажут от −8 до −10° мороза, а днем — −3°.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 23 декабря прогнозируется спокойная — магнитных бурь не ожидается.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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