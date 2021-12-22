https://racurs.ua/n164797-bez-gazproma-vengriya-budet-hranit-gaz-v-ukraine.html

Ракурс

Газ в Украине будет хранить Венгрия. Операторы газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и Венгрии (FGSZ) заключили соглашение о введении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину с 1 января 2022 года.

Соглашение направлено на усиление энергетической безопасности Украины. Об этом сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон, передает «Суспільне».

Согласно соглашению, Украина увеличивает гарантированные мощности почти на 30% и открывает доступ к новым источникам природного газа. Соглашение позволит физически транспортировать из Венгрии в Украину до 8 млн кубометров природного газа ежесуточно. В целом Украина будет иметь возможность импортировать до 35 млн кубометров голубого топлива из Европы в день.

Заключенное соглашение означает первое с 2014 года увеличение гарантированных мощностей для импорта газа из Европы.

Первые три месяца 2022 года мы будем работать в тестовом режиме: вместе с венгерским оператором FGSZ будем согласовывать и настраивать процессы для надежной транспортировки природного газа. Первый дневной аукцион состоится 31 декабря 2021 года, — отметил Макогон.

Суммарно Украина может импортировать из ЕС 287,2 миллиона кубометров газа в день. Из них 252,2 миллиона — это так называемые прерывистые мощности, которые при отсутствии транзита использовать нельзя.

Напомним, ранее мы сообщали, что спотовая цена газа в Европе преодолела новую психологическую отметку. За тысячу куб. 21 декабря просят свыше 2 тыс. дол. Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем достигла 174,61 евро за МВт-час., то есть 2 тыс. 39 дол. за тысячу куб. м. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов.

Источник: Суспільне