«Газпром» критически снизил поставки газа в ЕС

https://racurs.ua/n164878-gazprom-kriticheski-snizil-postavki-gaza-v-es.html

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«Газпром», российский концерн, снизил поставки газа в Европейский Союз (ЕС) через Польшу и Украину.

Поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ. Об этом сообщает гендиректор оператора ГТС Сергей Макогон в Facebook.

Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 млн кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня. В целом, наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году, — написал Макогон.



По его словам, «Газпром» снова не стал бронировать помощь в снабжении магистральным газопроводом «Ямал-Европа». Концерн снизил транзит через Украину с 109 млн м3 в сутки до 87,7 млн. Снижение поставок газа в ЕС во время, когда его стоимость достигла 2 тыс. долларов, говорит, что это не экономические решения, а сугубо политическое, которое имеет за цель увеличить давление на ЕС с запуска «Северного потока-2» на условиях РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что спотовая цена газа в Европе преодолела новую психологическую отметку. За тысячу куб. 21 декабря просят свыше 2 тыс. дол. Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем достигла 174,61 евро за МВт-час., то есть 2 тыс. 39 дол. за тысячу куб. м.