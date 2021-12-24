Экс-премьер Франции вошел в крупнейшую нефтехимическую компанию РФ

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Ракурс

Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции, вошел в совет директоров крупнейшей нефтехимической компании России «Сибура». При этом совет компании покинул один из ее топ-менеджеров, которого СМИ называют бывшим зятем президента страны-агрессора Владимира Путина Кирилл Шамалов.

В число кандидатов Фийона включили еще 18 ноября, но «Сибур» сообщил об этом только накануне, пишет ВВС.

В компании утверждают, что Фийон обладает «уникальной экспертизой и обширными знаниями в области управления, экономики и бизнес-процессов». «Сибур» — вторая российская компания, в руководство которой вошел экс-премьер Франции. В июле 2021 года Фийона избрали в совет директоров «Зарубежнефти».

Напомним, в 2017 году французская прокуратура объявила о возбуждении дела против Фийона, который тогда был кандидатом в президенты Франции. Летом 2020 года Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы (три из них условно) по делу о фиктивном трудоустройстве жены. Суд в Париже признал Фийона виновным в растрате государственных средств.

Фийон — не единственный европейский политик высокого ранга, которому нашлось место в совете директоров крупной компании России. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер возглавляет совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» с сентября 2017 года, а также занимает пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG — оператора газопроводов «Северный поток». В совете директоров «Лукойла» есть бывший вице-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.