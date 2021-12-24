Екс-прем’єр Франції увійшов до найбільшої нафтохімічної компанії РФ

https://racurs.ua/ua/n164877-eks-premier-franciyi-uviyshov-do-naybilshoyi-naftohimichnoyi-kompaniyi-rf.html

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Франсуа Фійон, колишній прем'єр-міністр Франції, увійшов до ради директорів найбільшої нафтохімічної компанії Росії «Сібур». При цьому раду компанії залишив один із її топ-менеджерів, якого ЗМІ називають колишнім зятем президента країни-агресора Володимира Путіна Кирило Шамалов.

До переліку кандидатів Фійона включили ще 18 листопада, але «Сібур» повідомив про це лише напередодні, пише ВВС.

У компанії стверджують, що Фійон має «унікальну експертизу та великі знання в галузі управління, економіки та бізнес-процесів». «Сібур» — друга російська компанія, до керівництва якої увійшов екс-прем'єр Франції. У липні 2021 року Фійона обрали до ради директорів «Зарубіжнафти».

Нагадаємо, у 2017 році французька прокуратура оголосила про порушення справи проти Фійона, який тоді був кандидатом у президенти Франції. Влітку 2020 року Фійона засудили до п’яти років позбавлення волі (три з них умовно) у справі про фіктивне працевлаштування дружини. Суд у Парижі визнав Фійона винним у розтраті державних коштів.

Фійон — не єдиний європейський політик високого рангу, якому знайшлося місце у раді директорів великої компанії Росії. Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер очолює раду директорів найбільшої російської нафтової компанії «Роснефть» з вересня 2017 року, а також обіймає посаду голови комітету акціонерів Nord Stream AG — оператора газогонів «Північний потік». У раді директорів «Лукойлу» є колишній віце-канцлер Австрії Вольфганг Шюссель.