В Карпатах – сильная метель, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

https://racurs.ua/n164879-vidimost-do-30-m-v-karpaty-prishla-silnaya-metel-foto.html

Ракурс

В Карпатах сегодня, 24 декабря, наблюдается сильная метель, в результате которой видимость упала до 30 м.

Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук Черногорского горного поисково-спасательного поста, расположенного на горе Поп Иван Черногорский.

Отмечается, что на 11.10 сегодняшнего дня на горе была зафиксирована температура воздуха -11°С и южный и юго-западный ветер скоростью 10−13 м/с.

Следует добавить, что синоптики предупреждают о сложных погодных языках в Карпатах 24 декабря. Кроме метели, также сформировалась значительная снеголавинная опасность на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в среднегорье Львовской области.

В этой ситуации синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за угрозы схождения лавин при низких дополнительных нагрузках.

Напомним, из-за сильного снегопада в Турции заблокировано транспортное сообщение с 400 населенными пунктами.