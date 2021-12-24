Добровольцы терробороны получат оружие для отражения агрессии, заявили в МВД

https://racurs.ua/n164880-dobrovolcy-terroborony-poluchat-orujie-dlya-otrajeniya-agressii-zayavili-v-mvd.html

Ракурс

Добровольцы, которые входят в состав подразделений территориальной обороны, получат оружие для учений и отпора вооруженной агрессии. Об этом на пресс-конференции 24 декабря заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Согласно действующему закону о национальном сопротивлении, добровольцы могут получать оружие у государства во время учений и для отражения вооруженной агрессии. Я лично при разработке закона предлагал, чтобы оружие могли предоставлять как в Эстонии и других странах домой, но это не было принято. Поэтому наши добровольцы смогут приходить на учения, получать стрелковое и другое оружие, возвращаться на базы, где оно будет под охраной, и в случае вооруженной агрессии или чрезвычайной ситуации — по сигналу собираться, получать это оружие и нести свою службу, — рассказал Геращенко.

При принятии в силы терробороны, по словам советника главы МВД, предусмотрено прохождение проверок, в частности, судимостей лиц или их связей с Россией. Также предполагается осуществление медицинских комиссий, проверка на отсутствие наркозависимости, проверка психического здоровья и т.д.

Это, в принципе, такой комплекс проверок, который действует при наборе в полицию или военную службу, — сказал советник министра.



По мнению Геращенко, на территориальную оборону необходимо тратить не менее 10% бюджета Министерства обороны. В целом, благодаря новому законодательству в нужный момент можно собрать до 400 тыс. вооруженных и неплохо подготовленных бойцов для противодействия агрессии.

Напомним, Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 «Об основах национального сопротивления».