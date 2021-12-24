Володимир Зеленський та Володимир Путін, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n164862-pryami-peregovory-z-putinym-chy-pidtrymuut-yih-ukrayinci-rozpovily-sociology.html

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Переважна більшість українців не вірять, що проведення прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним призведе до повернення тимчасово окупованих територій.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного в період з 13 по 16 грудня, результати якого опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

При цьому ставлення до ефективності цих можливих переговорів щодо питань Криму та ОРДЛО дещо відрізняються:

84,4% не вірять, що прямі переговори приведуть до повернення Криму (вірять у це 10,7% опитаних, не змогли чи відмовилися відповідати 4,9%);

66,3% не вірять, що прямі переговори приведуть до повернення тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (вірять у це 25,9%, не змогли чи відмовилися відповідати 7,9% опитаних).

Крім того, 58,1% опитаних вважають, що переговори з Путіним слід проводити лише за участі партнерів з США та ЄС. Дієвим способом досягнення миру прямі переговори Зеленського та Путіна вважають 26,6% респондентів. Ще 15,2% опитаних не змогли чи відмовилися відповідати на це питання.

Опитування проводилося методом CATI (телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера), у ньому взяли участь 1 тис. 203 респонденти віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.