Прямі переговори з Путіним — чи підтримують їх українці, розповіли соціологиhttps://racurs.ua/ua/n164862-pryami-peregovory-z-putinym-chy-pidtrymuut-yih-ukrayinci-rozpovily-sociology.htmlРакурс
Переважна більшість українців не вірять, що проведення прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним призведе до повернення тимчасово окупованих територій.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного в період з 13 по 16 грудня, результати якого опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
При цьому ставлення до ефективності цих можливих переговорів щодо питань Криму та ОРДЛО дещо відрізняються:
- 84,4% не вірять, що прямі переговори приведуть до повернення Криму (вірять у це 10,7% опитаних, не змогли чи відмовилися відповідати 4,9%);
- 66,3% не вірять, що прямі переговори приведуть до повернення тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (вірять у це 25,9%, не змогли чи відмовилися відповідати 7,9% опитаних).
Крім того, 58,1% опитаних вважають, що переговори з Путіним слід проводити лише за участі партнерів з США та ЄС. Дієвим способом досягнення миру прямі переговори Зеленського та Путіна вважають 26,6% респондентів. Ще 15,2% опитаних не змогли чи відмовилися відповідати на це питання.
Опитування проводилося методом CATI (телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера), у ньому взяли участь 1 тис. 203 респонденти віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.