Владимир Зеленский и Владимир Путин, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n164862-pryamye-peregovory-s-putinym-podderjivaut-li-ih-ukraincy-rasskazali-sociologi.html

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Большинство украинцев не верят, что проведение прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным приведет к возвращению временно оккупированных территорий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в период с 13 по 16 декабря, результаты которого были опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом отношение к эффективности этих возможных переговоров по Крыму и ОРДЛО несколько отличаются:

84,4% не верят, что прямые переговоры приведут к возвращению Крыма (верят в это 10,7% опрошенных, не смогли или отказались отвечать 4,9%);

66,3% не верят, что прямые переговоры приведут к возвращению временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (верят в это 25,9%, не смогли или отказались отвечать 7,9% опрошенных).

Кроме того, 58,1% опрошенных считают, что переговоры с Путиным следует проводить только с участием партнеров из США и ЕС. Действенным способом достижения мира прямые переговоры Зеленского и Путина считают 26,6% респондентов. Еще 15,2% опрошенных затруднились или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера), в нем приняли участие 1 тыс. 203 респондента от 18 лет со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.