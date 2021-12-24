Санта-Клаус. Фото: istock

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Ракурс

Санта-Клаус отправился в ежегодное кругосветное путешествие из своей резиденции в Лапландию.

За его путешествием будут следить NORAD. Об этом сообщает CNN.

Помощники-эльфы заранее помогли деду перечитать все письма от ребятишек и упаковать подарки. К счастью, Санта смог расширить зону действия своего транспондера, используя рога северного оленя в качестве дополнительной антенны.

Отслеживать рождественскую поездку Санта-Клауса будет и Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD). Командование, обычно отслеживающее самолеты, ракеты и космические запуски, используя свои спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, 24 декабря будет отслеживать сани Санты. Дети могут присоединиться к этому через сайт NORAD Tracks Santa.

Миссия NORAD по отслеживанию Санты началась случайно. В 1955 году маленький ребенок, пытаясь дозвониться до Санты, набрал неправильно отпечатанный номер телефона в местной газете. Вместо того чтобы позвонить Санта Клаусу, ребенок позвонил в Операционный центр Континентального командования противовоздушной обороны (CONAD) в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.

С тех пор каждый год NORAD добросовестно сообщал о местонахождении Санта Клауса 24 декабря миллионам детей и семей во всем мире. А представители NORAD напомнили, что Санта посещает только дома спящих детей. Если дети все еще бодрствуют, когда Санта идет в другие дома и вернется, когда они уснут.

Напомним, ранее мы сообщали, что над городом Обухов Киевской области на мотопараплане пролетел «Санта-Клаус», сбрасывавший конфеты детям, находившимся на улице. Сказочного героя, заменившего традиционные сани с оленями более современным транспортным средством, заметили над микрорайоном Яблоневый.

Источник: CNN