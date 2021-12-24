Лероса тягають по допитах у закритій справі

Лероса тягають по допитах у закритій справіhttps://racurs.ua/ua/n164894-lerosa-tyagaut-po-dopytah-u-zakrytiy-spravi.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань (ДБР) надіслало позафракційному нардепу Гео Леросу вісім листів з вимогою з’явитися на допити щодо справи, яка вже закрита.
Про це Лерос заявив в ефірі телеканалу «Прямий».
Такі дії з боку ДБР Лерос вважає тиском на опозицію і пов’язує їх зі своєю активністю в інтернеті, зокрема з матеріалами, які публікуються у його YouTube-каналі.
Це Володимир Олександрович Зеленський вирішив мені подарунок зробити на Різдво — і запросило Державне бюро розслідувань на допити просто щодня, — зазначив Лерос.
За словами Лероса, листи від ДБР стосуються кримінальної справи, яку вже закрили.
Виходить, досудове розслідування уже завершено, а вони все одно продовжують мене кликати. Це прямий тиск на опозиційних народних депутатів, — наголосив він.
На своїй сторінці у соцмережі Фейсбук Лерос опублікував фото листів, які надійшли від ДБР.
Джерело: «Прямий»