Лероса тягають по допитах у закритій справі

Гео Лерос, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n164894-lerosa-tyagaut-po-dopytah-u-zakrytiy-spravi.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) надіслало позафракційному нардепу Гео Леросу вісім листів з вимогою з’явитися на допити щодо справи, яка вже закрита.

Про це Лерос заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

Такі дії з боку ДБР Лерос вважає тиском на опозицію і пов’язує їх зі своєю активністю в інтернеті, зокрема з матеріалами, які публікуються у його YouTube-каналі.

Це Володимир Олександрович Зеленський вирішив мені подарунок зробити на Різдво — і запросило Державне бюро розслідувань на допити просто щодня, — зазначив Лерос.

За словами Лероса, листи від ДБР стосуються кримінальної справи, яку вже закрили.

Виходить, досудове розслідування уже завершено, а вони все одно продовжують мене кликати. Це прямий тиск на опозиційних народних депутатів, — наголосив він.

На своїй сторінці у соцмережі Фейсбук Лерос опублікував фото листів, які надійшли від ДБР.

Джерело: «Прямий»