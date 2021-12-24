Лероса таскают по допросам по закрытому делу

Гео Лерос, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n164894-lerosa-taskaut-po-doprosam-po-zakrytomu-delu.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ДБР) направило внефракционному нардепу Гео Леросу восемь писем с требованием явиться на допросы по делу, которое уже закрыто.

Об этом Лерос заявил в эфире телеканала «Прямый».

Такие действия со стороны ГБР Лерос считает давлением на оппозицию и связывает их со своей активностью в интернете, в частности, с материалами, публикуемыми в его YouTube-канале.

Это Владимир Александрович Зеленский решил мне подарок сделать на Рождество — и пригласило Государственное бюро расследований на допросы просто ежедневно, — отметил Лерос.

По словам Лероса, письма от ГБР касаются уголовного дела, которое уже закрыли.

Получается, что досудебное расследование уже завершено, а они все равно продолжают меня звать. Это прямое давление на оппозиционных народных депутатов, — подчеркнул он.

На своей странице в соцсети Фейсбук Лерос опубликовал фото писем, поступивших от ГБР.

Источник: «Прямый»