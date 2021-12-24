Зеленский и компания — кого украинцы считают олигархами

https://racurs.ua/n164893-zelenskiy-i-kompaniya-kogo-ukraincy-schitaut-oligarhami-opros.html

Ракурс

Украинцы указали олигархов в новом опросе.

Чаще всего граждане Украины назвали олигархами Игоря Коломойского и Рината Ахметова, хотя максимум голосов в опросе набрали сразу пятеро бизнесменов или политиков.

Игоря Коломойского избрали в олигархи 94% опрошенных Центром Разумкова, Ахметова — 94%. Чуть меньше голосов собрали «олигархи» Петр Порошенко (89%), Виктор Пинчук (82%) и Дмитрий Фирташ (80%).

Более половины респондентов считают олигархами Сергея Левочкина (63%), Юрия Бойко (61%), Вадима Новинского (58%) и Владимира Зеленского (55%).

В опросе Центра Разумкова говорилось и об эффективности антиолигархического закона, подписанного в начале ноября президентом.

21% граждан считают закон о «деолигархизации» реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране, 33% — популистским шагом, обеспечивающим Зеленскому больше популярности.

23% респондентов назвали принятый закон попыткой Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами, а 11% — способом борьбы с политической оппозицией.

Исследования провели среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опрос прошел во всех регионах Украины, за исключением оккупированных по заказу телеканала «Эспрессо».

Закон об олигархах 5 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он устанавливает критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» устанавливает критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

Теперь олигархов внесут в отдельный реестр. Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться гражданин, одновременно отвечающий по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с законом «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.



Декларацию о контактах с олигархами или их представителями будут подавать все должностные лица, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

После публикации документа начинается отсчет шестимесячного срока для полноценного введения его норм в действие.