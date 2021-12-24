Зеленський і компанія - кого українці вважають олігархами, фото - ВВС

https://racurs.ua/ua/n164893-zelenskyy-i-kompaniya-kogo-ukrayinci-vvajaut-oligarhamy-opytuvannya.html

Ракурс

Українці вказали на олігархів у новому опитуванні.

Найчастіше громадяни України назвали олігархами Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, хоча найбільше голосів в опитуванні набрали відразу пєятеро бізнесменів чи політиків.

Ігоря Коломойського обрали в олігархи 94% опитаних Центром Разумкова, Ахметова — 94%. Трохи менше голосів зібрали «олігархи» Порошенко (89%), Віктор Пінчук (82%) і Дмитро Фірташ (80%).

Більше половини респондентів вважають олігархами Сергія Льовочкіна (63%), Юрія Бойка (61%), Вадима Новинського (58%) і Володимира Зеленського (55%).

В опитуванні Центру Разумкова йшлося і про ефективність антиолігархічного закону, який на початку листопада підписав президент.

21% громадян вважають закон про «деолігархізацію» реальним кроком для подолання корупції та зменшення впливу олігархів в країні, 33% — популістським кроком, який має забезпечити Зеленському більше популярності.

23% респондентів назвали ухвалений закон намаганням Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами, а 11% — способом боротьби з політичною опозицією.

Дослідження провели серед 2 тис. респондентів віком від 18 років з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитування відбулося у всіх регіонах України, за винятком окупованих на замовлення телеканалу «Еспресо».

Закон про олігархів 5 листопада підписав президент України Володимир Зеленський. Він встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Олігархів в Україні внесуть в окремий реєстр. Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься громадянин, який одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;



підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Після публікації документа починається відлік шестимісячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.