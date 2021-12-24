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Зеленський і компанія - кого українці вважають олігархами, фото - ВВС
Зеленський і компанія — кого українці вважають олігархами (ОПИТУВАННЯ)https://racurs.ua/ua/n164893-zelenskyy-i-kompaniya-kogo-ukrayinci-vvajaut-oligarhamy-opytuvannya.htmlРакурс
Українці вказали на олігархів у новому опитуванні.
Найчастіше громадяни України назвали олігархами Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, хоча найбільше голосів в опитуванні набрали відразу пєятеро бізнесменів чи політиків.
Ігоря Коломойського обрали в олігархи 94% опитаних Центром Разумкова, Ахметова — 94%. Трохи менше голосів зібрали «олігархи» Порошенко (89%), Віктор Пінчук (82%) і Дмитро Фірташ (80%).
Більше половини респондентів вважають олігархами Сергія Льовочкіна (63%), Юрія Бойка (61%), Вадима Новинського (58%) і Володимира Зеленського (55%).
В опитуванні Центру Разумкова йшлося і про ефективність антиолігархічного закону, який на початку листопада підписав президент.
21% громадян вважають закон про «деолігархізацію» реальним кроком для подолання корупції та зменшення впливу олігархів в країні, 33% — популістським кроком, який має забезпечити Зеленському більше популярності.
23% респондентів назвали ухвалений закон намаганням Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами, а 11% — способом боротьби з політичною опозицією.
Дослідження провели серед 2 тис. респондентів віком від 18 років з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитування відбулося у всіх регіонах України, за винятком окупованих на замовлення телеканалу «Еспресо».
Закон про олігархів 5 листопада підписав президент України Володимир Зеленський. Він встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.
Олігархів в Україні внесуть в окремий реєстр. Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься громадянин, який одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
бере участь у політичному житті;
має значний вплив на засоби масової інформації;
є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Після публікації документа починається відлік шестимісячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.
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