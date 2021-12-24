Зеленский созывает новое заседание СНБО

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Зеленский созывает заседание СНБО, фото: Офис президента
Зеленский созывает новое заседание СНБОhttps://racurs.ua/n164892-zelenskiy-sozyvaet-novoe-zasedanie-snbo.htmlРакурс
Совет национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря соберется на заседание.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Решение президент Украины Владимир Зеленский принял сегодня, 25 декабря, после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова.
Какие вопросы планируют рассмотреть на этом заседании, не сообщается.
Следует добавить, что в декабре фактически не было заседаний СНБО. Вчера, 23 декабря, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что не исключают возможность введения в отношении него властей санкций по результатам заседания СНБО.
По его словам, именно для этого в подозрении Порошенко, объявленном в рамках расследования по поводу возможной государственной измены, появилась статья 258 Уголовного кодекса относительно финансирования терроризма.
Напомним, в СНБО недавно рассказали, при каких условиях в Украине будет введено военное положение.
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