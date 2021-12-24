Третью дозу вакцины от коронавируса рекомендовали Минздраву вводить эксперты

https://racurs.ua/n164891-tretu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa-rekomendovali-minzdravu-vvodit-eksperty.html

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Бустерную, третью дозу вакцины от коронавируса рекомендуют разрешить в Украине члены Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

Эксперты рекомендовали Министерству здравоохранения (МОЗ) обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет. Пока это только рекомендация, официальное решение будет принято позже, сообщил в комментарии «РБК-Украина» председатель НТГЭИ Федор Лапий.

Речь идет о дополнительной прививке для этой возрастной категории через шесть месяцев после повторной вакцинации.

Лапий предполагает, что рекомендацию экспертов обсудят на заседании оперативного штаба Минздрава 28−30 декабря.

Штаб за них голосует, а затем Министерство вводит в действие своим указом, — пояснил глава НТГЭИ.

Ранее в Минздраве заявляли о готовности начать дополнительную вакцинацию от коронавируса, но отмечали, что для этого необходимо максимально вакцинировать население первыми двумя дозами.

22 декабря в Минздраве объявили о внедрении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса для медработников и сотрудников домов интернатного типа.

Получить ревакцинальную дозу можно по меньшей мере через полгода после второй прививки от коронавируса. Бустер будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.

Возможность сгенерировать новый COVID сертификат после получения бустерной дозы появится уже в ближайшее время.