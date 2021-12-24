Виталий Кличко, фото: «Чемпионат»

https://racurs.ua/n164890-klichko-otreagiroval-na-deystviya-otnositelno-poroshenko.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, отреагировал на ситуацию вокруг проводимого в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко расследование по подозрению в государственной измене.

По его словам, в ситуации, когда возникли серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют как на ситуацию в государстве, так и на имидж Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 24 декабря, в Telegram-канале Кличко.

Что думает весь мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой? Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг? Хотя настоящий враг — известен и угрожает дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса, — подчеркнул Кличко.

По мнению Кличко, Украине сейчас как никогда необходимы единство общества и совместные усилия всех патриотических сил.