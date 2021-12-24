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Ракурс
Виталий Кличко, фото: «Чемпионат»

Кличко отреагировал на «действия относительно Порошенко»

24 дек 2021, 16:35
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Виталий Кличко, мэр Киева, отреагировал на ситуацию вокруг проводимого в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко расследование по подозрению в государственной измене.

По его словам, в ситуации, когда возникли серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют как на ситуацию в государстве, так и на имидж Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 24 декабря, в Telegram-канале Кличко.

Что думает весь мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой? Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг? Хотя настоящий враг — известен и угрожает дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса, — подчеркнул Кличко.

По мнению Кличко, Украине сейчас как никогда необходимы единство общества и совместные усилия всех патриотических сил.


Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее, — резюмировал он. — Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину!

Источник: Ракурс


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