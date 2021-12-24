Петр Порошенко, фото: «Зеркало недели»

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Печерский райсуд Киева разрешил задержать пятого президента Украины Петра Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает издание «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, соответствующее решение было принято сегодня, 24 декабря, утром в рамках расследуемого ДБР дела по подозрению в государственной измене.

В то же время адвокаты Порошенко на брифинге заявили, что не знают, действительно ли Печерский райсуд принял такое решение.

По словам адвоката Ильи Новикова, они ожидают информацию от Печерского райсуда Киева о том, было ли такое решение и от Офиса генпрокурора о наличии такого представления.

Другой адвокат Порошенко, Игорь Головань, отметил, что подобное представление должно быть направлено в Шевченковский райсуд Киева, а не в Печерский.

По словам Голованя, такое решение суда является «абсолютным абсурдом», поскольку нарушает закон, Конституцию и нормы Уголовного процессуального кодекса, регулирующие порядок совершения таких действий в отношении народного депутата.

В таком случае следователь судья обязан заблаговременно уведомлять народного депутата о рассмотрении такого рода ходатайств, — подчеркнул Головань.

Адвокат добавил, что такие действия являются грубым нарушением закона и уголовным преступлением со стороны причастных лиц и пообещал привлечь к ответственности всех причастных.

Мы знаем, как себя ведет в последние дни и месяцы Офис президента, мы знаем, как себя ведет Офис генпрокурора, мы знаем, как себя ведет ДБР, и мы знаем, как себя ведет Печерский суд. Эти организации уже давно совершенно не обращают внимания на Конституцию и не обращают внимания на норму закона, поэтому мы вынуждены констатировать, что подобная информация вполне может быть правдивой, — отметил он по поводу возможного решения Печерского райсуда.



Джерело: «Українські новини», брифинг адвокатов Порошенко