Въезд в Украину запретили еще одной актрисе из России

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Въезд в Украину запретили еще одной актрисе из России, незаконно посещавшей оккупированный страной-агрессором Крым. Пограничники в пункте пропуска «Борисполь» остановили российскую актрису из-за нарушения порядка въезда-выезда на оккупированный украинский полуостров.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Россиянка прилетела рейсом из Абу-Даби. Пограничники выяснили, что осенью 2017 года она побывала в Крыму, где снималась в сериале. Чтобы попасть на временно оккупированную территорию, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением «Санкт-Петербург — Симферополь».

Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на три года, — отметили в ГПСУ.



По данным источников в правоохранительных органах, речь идет о 31-летней Алисе Шитиковой.

Напомним, ранее пограничники запретили въезд в Украину российской актрисе, прилетевшей на съемки рейсом из Варшавы.