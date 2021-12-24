В’їзд в Україну заборонили ще одній акторці з Росії

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В’їзд в Україну заборонили ще одній акторці з Росії, яка незаконно відвідувала окупований країною-агресором Крим. Прикордонники в пункті пропуску «Бориспіль» зупинили російську акторку через порушення порядку в’їзду-виїзду на окупований український півострів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Росіянка прилетіла рейсом з Абу-Дабі. Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року вона побувала в Криму, де знімалася в серіалі. Щоб потрапити на тимчасово окуповану територію, громадянка РФ скористалася авіасполученням «Санкт-Петербург — Сімферополь».

Враховуючи усі обставини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на три роки, — вказали у ДПСУ.



За даними джерел у правоохоронних органах, йдеться про 31-річну Алісу Шітікову.

Нагадаємо, раніше прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській акторці, яка прилетіла на зйомки рейсом з Варшави.