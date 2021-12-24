Петро Порошенко, фото: «Дзеркало тижня»

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Печерський райсуд Києва дозволив затримати п’ятого президента України Петра Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє видання «Українські новини» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника видання, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 24 грудня, вранці в межах розслідуваної ДБР справи за підозрою у державній зраді.

Водночас адвокати Порошенка на брифінгу заявили, що не знають, чи дійсно Печерський райсуд ухвалив таке рішення.

За словами адвоката Іллі Новікова, вони чекають інформацію від Печерського райсуду Києва щодо того, чи було таке рішення, та від Офісу генпрокурора про наявність такого подання.

Інший адвокат Порошенка, Ігор Головань, зазначив, що подібне подання мало б бути спрямоване до Шевченківського райсуду Києва, а не до Печерського.

За словами Голованя, таке рішення суду є «абсолютним абсурдом», оскільки порушує закон, Конституцію та норми Кримінального процесуального кодексу, які регулюють порядок вчинення таких дій стосовно народного депутата.

В такому випадку слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомляти народного депутата про розгляд такого штибу клопотань, — наголосив Головань.

Адвокат додав, що такі дії є грубим порушенням закону і кримінальним злочином з боку причетних осіб і пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних.

Ми знаємо як себе поводить в останні дні і місяці Офіс президента, ми знаємо, як себе поводить Офіс генпрокурора, ми знаємо, як себе поводить ДБР, і ми знаємо, як себе поводить Печерський суд. Ці організації вже давно абсолютно не звертають уваги на Конституцію, і не звертають уваги на норму закону, тому ми змушені констатувати, що подібна інформація цілком може бути правдивою, — зазначив він з приводу можливого рішення Печерського райсуду.



Джерело: «Українські новини», брифінг адвокатів Порошенка