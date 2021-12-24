Кличко відреагував на «дії щодо Порошенка»

Віталій Кличко, фото: «Чемпіонат»

https://racurs.ua/ua/n164890-klychko-vidreaguvav-na-diyi-schodo-poroshenka.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, відреагував на ситуацію довкола здійснюваного щодо п’ятого президента України Петра Порошенка розслідування за підозрою у державній зраді.

За його словами, в ситуації, коли виникли серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають як на ситуацію в державі, так і на імідж України. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 24 грудня, у Telegram-каналі Кличка.

Що думає весь світ, коли два Президенти однієї країни конфліктують між собою? Що думають громадяни країни, коли її нинішній і колишній Президенти з’ясовують, хто більший ворог? Хоча справжній ворог — відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна — давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи, — наголосив Кличко.

На думку Кличка, Україні зараз як ніколи необхідні єдність суспільства та спільні зусилля всіх патріотичних сил.