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Ракурс
Віталій Кличко, фото: «Чемпіонат»

Кличко відреагував на «дії щодо Порошенка»

24 гру 2021, 16:35
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Віталій Кличко, мер Києва, відреагував на ситуацію довкола здійснюваного щодо п’ятого президента України Петра Порошенка розслідування за підозрою у державній зраді.

За його словами, в ситуації, коли виникли серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають як на ситуацію в державі, так і на імідж України. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 24 грудня, у Telegram-каналі Кличка.

Що думає весь світ, коли два Президенти однієї країни конфліктують між собою? Що думають громадяни країни, коли її нинішній і колишній Президенти з’ясовують, хто більший ворог? Хоча справжній ворог — відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна — давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи, — наголосив Кличко.

На думку Кличка, Україні зараз як ніколи необхідні єдність суспільства та спільні зусилля всіх патріотичних сил.


Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє, — резюмував він. — Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!

Джерело: Ракурс


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