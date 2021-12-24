Суд зняв електронний браслет з Антоненка, але продовжив запобіжні заходи усім підозрюваним

https://racurs.ua/ua/n164889-sud-znyav-elektronnyy-braslet-z-antonenka-ale-prodovjyv-zapobijni-zahody-usim-pidozruvanym.html

Ракурс

У справі про вбивтсво Павла Шеремета суд дозволив зняти з Андрія Антоненка електронний браслет, але водночас продовжив термін нічного домашнього арешту.

Запобіжні заходи продовжили також двом іншим підозрюваним у вбивстві Шеремета — Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Шевченківський райсуд Києва ухвалив частково задовольнити клопотання прокурора про продовження Антоненку терміну дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Феміда залишила Антоненка під домашнім арештом з 23.00 до 6.00 до 24 лютого 2022 року.

Прокурор наполягав, що стосовно Антоненка «продовжують існувати ризики переховування від суду, ризик незаконного впливу на свідків, потерпілих, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні».

Аналогічні вимоги обвинувачення мало й стосовно Кузьменко. Для Дугарь прокурор вимагав продовжити строк дії додаткових обов’язків на два місяці. Йдеться про обов’язок підозрюваної повідомляти про зміну місця проживання та засобів зв’язку, прибувати за кожною вимогою до суду, здати на зберігання суду закордонний паспорт.

Адвокат Антоненка заявив, що п’ятеро людей заявили клопотання про взяття на поруки Антоненка.

Наступне засідання суду відбудеться 21 січня.

Журналіст Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля в Києві. Антоненка, Кузьменко та Дугарь затримали наприкінці 2019 року за підозрою в причетності до вбивства журналіста.

У травні 2020 року їм змінили підозри. Антоненко став не організатором, а виконавцем злочину (Як і Кузьменко), а Дугарь — пособником. Жоден з обвинувачених не визнає свою причетність до вбивства журналіста.

30 квітня 2021 року Антоненку змінили запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Кузьменко також перебуває під домашнім арештом, а стосовно Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань.