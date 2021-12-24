Як зупинити аномальний ріст цін на газ, розповіли у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n164887-yak-zupynyty-anomalnyy-rist-cin-na-gaz-rozpovily-u-zelenskogo.html

Ракурс

Компромісні рішення з газовидобувними компаніями для зупинення аномального зростання ціни на газ шукає Офіс президента України. Нині Банкова веде переговори з газовидобувними компаніями всіх форм власності для пошуку механізму блокування стрімкого зростання ціни блакитного палива в Україні, що дасть змогу захистити споживачів і водночас зберегти ринкові принципи.

Ми проводимо переговори з українськими приватними та державними газовидобувними компаніями, проводимо переговори практично з представниками всіх секторів економіки. Найближчими днями ми знайдемо розумне рішення, здатне обмежити аномальне зростання цін на газ у певному компромісному режимі, який не дозволить зупинитися кінцевим секторам економіки, а з іншого боку — збереже нормальні ринкові принципи на ринку газу та стимули для приватних виробників нарощувати видобуток, — повідомив 24 грудня на брифінгу заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма.

З його слів, сучасні високі ціни на газ у Європі та Україні важко назвати ринковими.

Тримаємо руку на пульсі, як це впливає на кожен сектор економіки, й не допустимо ефекту доміно в окремих секторах економки, які можуть повністю зупинитися, — запевнив чиновник.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів заявив про намір найближчим часом озвучити пропозиції щодо механізмів підтримки виробників соціальних продуктів харчування. Також уряд розглядає можливість прямих дотацій або встановлення спеціальних цін на деякі продукти (зокрема, хліб) у зв’язку із зростанням вартості енергоносіїв.