Как остановить аномальный рост цен на газ, рассказали у Зеленского

https://racurs.ua/n164887-kak-ostanovit-anomalnyy-rost-cen-na-gaz-rasskazali-u-zelenskogo.html

Ракурс

Компромиссные решения с газодобывающими компаниями для остановки аномального роста цен на газ ищет Офис президента Украины. В настоящее время Банковая ведет переговоры с газодобывающими компаниями всех форм собственности для поиска механизма блокировки стремительного роста цены природного топлива в Украине, что позволит защитить потребителей и одновременно сохранить рыночные принципы.

Мы ведем переговоры с украинскими частными и государственными газодобывающими компаниями, проводим переговоры с представителями всех секторов экономики. В ближайшие дни мы найдем разумное решение, способное ограничить аномальный рост цен на газ в определенном компромиссном режиме, который не позволит остановиться конечным секторам экономики, а с другой — сохранит нормальные рыночные принципы на рынке газа и стимулы для частных производителей наращивать добычу, — сообщил 24 декабря на брифинге замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, высокие современные цены на газ в Европе и Украине трудно назвать рыночными.

Держим руку на пульсе, как это влияет на каждый сектор экономики, и не допустим эффект домино в отдельных секторах экономики, которые могут полностью остановиться, — заверил чиновник.

Напомним, ранее Кабинет министров заявил о намерении в ближайшее время озвучить предложения по механизмам поддержки производителей социальных продуктов питания. Также правительство рассматривает возможность прямых дотаций или установления специальных цен на некоторые продукты (в частности хлеб) в связи с ростом стоимости энергоносителей.