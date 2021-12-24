Суд снял электронный браслет с Антоненко, но продлил меры пресечения всем подозреваемым

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По делу об убийстве Павла Шеремета суд разрешил снять с Андрея Антоненко электронный браслет, но в то же время продлил срок ночного домашнего ареста.

Меры пресечения продлили также двум другим подозреваемым в убийстве Шеремета — Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Шевченковский райсуд Киева решил частично удовлетворить ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста. Фемида оставила Антоненко под домашним арестом с 23.00 до 6.00 до 24 февраля 2022 года.

Адвокат Антоненко Дмитрий Круговой уточнил, что суд снял с Антоненко электронное средство контроля и сменил место отбывания домашнего ареста, поскольку тот сменил место жительства, сообщает «Укринформ».

Прокурор настаивал, что в отношении Антоненко «продолжают существовать риски укрывательства от суда, риск незаконного воздействия на свидетелей, потерпевших, экспертов и специалистов в этом уголовном производстве».

Аналогичные требования у обвинения было и в отношении Кузьменко. Для Дугарь прокурор требовал продлить срок действия дополнительных обязанностей на два месяца. Речь идет об обязанности подозреваемой сообщать об изменении места жительства и средств связи, прибывать по каждому требованию в суд, сдать на хранение суда загранпаспорт.

Адвокат Антоненко заявил, что пять человек заявили ходатайство о взятии на поруки Антоненко.

Следующее заседание суда состоится 21 января.

Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве. Антоненко, Кузьменко и Дугарь были задержаны в конце 2019 года по подозрению в причастности к убийству журналиста.

В мае 2020 года им поменяли подозрения. Антоненко стал не организатором, а исполнителем преступления (как и Кузьменко), а Дугарь — пособником. Ни один из обвиняемых не признает свою причастность к убийству журналиста.

30 апреля 2021 года Антоненко изменили меру пресечения из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Кузьменко также находится под домашним арестом, а в отношении Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

В октябре этого года первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что дело об убийстве Павла Шеремета может быть отправлено на новое рассмотрение.