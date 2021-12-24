Липофилинг лица — результативная процедура по возвращению молодости, фото - pixabay

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Ракурс

Липофилинг дает возможность достигнуть сразу нескольких результатов: разгладить морщины, повысить упругость кожи, откорректировать скулы, нос и подбородок, и даже увеличить губы без применения химических филлеров. И все это в результате использования собственного жира пациентки.

Клиника ANACOSMA проводит липофилинг лица для максимально естественной коррекции возрастных изменений, причиной которых является потеря жировой ткани. Благодаря процедуре предварительно очищенные жировые клетки устраняют заломы морщин и восстанавливают утраченный объем скул.

Особенности проведения липофилинга

Это малоинвазивная процедура, в процессе которой жировую ткань перемещают из мест, где наблюдается ее избыток, в места, где ее не хватает. Таким образом, получается совместить липосакцию и липофилинг. Особенно это актуально для зон, которые называют «жировыми ловушками», откуда жир не уходит природным путем.

К преимуществам липофилинга можно отнести:

использование собственного биоматериала, не вызывающего аллергические реакции;

результативность восстановления объема для людей с повышенным уровнем активности фермента гиалуронидазы, разрушающего гиалуроновую кислоту;

устойчивый и длительный результат (минимум — два года);

выгоду для возрастных пациентов, которые нуждаются в коррекции нескольких зон;

возможность комбинирования с липосакцией (в ANACOSMA используется щадящая процедура забора клеток, в результате которой сохраняется их жизнеспособность);

возможность дополнить подтяжку и лигатурный лифтинг;

широкий возрастной диапазон пациентов — с 18 лет и фактически без ограничений;

отсутствие травматизации тканей.

Кроме восстановления объема, утраченного с возрастом, пересадка собственных жировых клеток дает возможность омолодить кожу благодаря наличию в жире стволовых клеток. Для проведения процедуры используется местная анестезия, а поскольку она малотравматичная, вы очень быстро сможете вернуться к обычному образу жизни.

Иногда не стоит корректировать все лицо, достаточно вернуть объем какой-то одной проблемной зоне, чтобы общее впечатление от лица кардинально изменилось. А если с забором клеток удалось также откорректировать второй подбородок, то лицо будет выглядеть как после полноценного хирургического вмешательства.