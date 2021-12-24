Третю дозу ковід-щеплення рекомендували МОЗ вводити експерти

Бустерну, третю дозу, вакцини від коронавірусу рекомендують дозволити в Україні члени Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

Експерти рекомендували Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) забезпечити ревакцинацію для людей від 60 років. Наразі це тільки рекомендація, офіційне рішення ухвалять пізніше, повідомив у коментарі «РБК-Україна» голова НТГЕІ Федір Лапій.

Йдеться про додаткове щеплення для цієї вікової категорії через шість місяців після повторної вакцинації.

Лапій припускає, що рекомендацію експертів обговорять на засіданні оперативного штабу МОЗ 28−30 грудня.

Штаб за них голосує, а потім Міністерство вводить в дію своїм указом, — пояснив голова НТГЕІ.

Раніше в МОЗ заявляли про готовність почати додаткову вакцинацію від коронавірусу, але зазначали, що для цього необхідно якомога більше вакцинувати населення першими двома дозами.

22 грудня в МОЗ оголосили про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини від коронавірусу для медпрацівників і співробітників будинків інтернатного типу.