Зеленський скликає нове засідання РНБО

Зеленський скликає засідання РНБО, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n164892-zelenskyy-sklykaie-nove-zasidannya-rnbo.html

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України 29 грудня збереться на засідання.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Зазначається, що рішення президент України Володимир Зеленський прийняв сьогодні, 25 грудня, після доповіді секретаря РНБО Олексія Данілова.

Які саме питання планують розглянути на цьому засіданні, не повідомляється.

Варто додати, що в грудні фактично не було засідань РНБО. Вчора, 23 грудня, адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що не виключають можливість запровадження щодо нього владою санкцій за результатами засідання РНБО.

За його словами, саме для цього у підозрі Порошенку, оголошеній в межах розслідування щодо можливої державної зради, з’явилася стаття 258 Кримінального кодексу стосовно фінансування тероризму.

Нагадаємо, у РНБО нещодавно розповіли, за яких умов в Україні запровадять воєнний стан.