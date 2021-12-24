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Ракурс
Санта-Клаусы готовятся к Рождеству, полет отслеживает ПВО США

Санта-Клаусы готовятся к Рождеству, полет отслеживает ПВО США (ФОТО)

24 дек 2021, 17:51
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Ни одно Рождество не обходится без такого персонажа как Санта-Клаус. Ведущие СМИ мира публикуют сегодня, в канун католического Рождества, подборки фотографий Санты — из Бразилии, Японии, Германии и других стран.

Санта в торговом центре Йоханнесбурга, ЮАР

Ежегодная регата на Гранд-канале в Венеции

Иерусалимский Санта объезжает город на верблюде

Человек в костюме Санта-Клауса в школе в Мумбаи, Индия

Немецкие мотоциклисты, одетые как Санта-Клаусы, доставляют подарки в школы, детские сады и дома престарелых

Дайвер кормит жителей аквариума Sunshine

Тем временем Санта-Клаус отправился вручать подарки. Его начали отслеживать системы Flightradar и NORAD — командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD). Это объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады.

На Flightradar санки сказочного героя с позывным R3DN053 (Merry Christmas) и номером регистрации HoHoHo пролетают в районе русского Брянска (на момент публикации) и двигаются в направлении Украины.

Командование обороны (NORAD) указывает на своем рождественском сайте, что Санта уже пролетел в направлении Южной Кореи со стороны японского острова Окинава.

Flightradar начал показывать маршрут Санты в 2017 году. А в 1955 году эту традицию начало военное командование NORAD. Тогда один из известных универмагов в штате Колорадо допустил ошибку в своей рекламе и указал номер телефона горячей линии континентального командования ПВО.


Реклама призвала детей звонить Санте. Военные решили каждый год показывать вымышленный маршрут главного рождественского героя.

Командование NОRАД расположено в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Штаб командования находится на авиабазе Петерсон, а постоянный командный пункт расположен в специальном укрепленном бункере внутри горы Шайенн к югу от города.

Источник: Ракурс


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