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Ракурс
Папа Франциск возглавил рождественскую мессу пастырей в Ватикане

Папа Франциск возглавил рождественскую мессу пастырей в Ватикане (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 дек 2021, 20:20
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Праздничные рождественские богослужения начались вечером пятницы, 24 декабря.

В соборе Святого Петра в Ватикане мессу возглавил Папа Римский Франциск.

По старинной традиции католики отмечают таинство Христова рождения в полночь.

Согласно Библии, свет засиял среди темноты перед пастухами, первыми услышавшими известие о рождении мессии. Поэтому богослужение 24 декабря также называют мессой пастырей (пастыркой).

Католики латинского обряда отмечают таинство Христова рождения в полночь, вспоминая ту тишину, которая окутала мир, когда родился Иисус Христос и свет, засиявший перед пастухами, первыми принявшими радостную весть о его рождении.


А в день Рождества, 25 декабря, папа Франциск в 13.00 по Киеву произнесет рождественское послание «Городу и миру» (Urbi et Orbi).

Источник: Ракурс


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