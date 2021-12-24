Сага о выборах главы САП - комиссия не утвердила результат и разбежалась

https://racurs.ua/n164900-saga-o-vyborah-glavy-sap-komissiya-ne-utverdila-rezultat-i-razbejalas.html

Ракурс

Конкурсная комиссия по избранию председателя Антикоррупционной прокуратуры (САП) 24 декабря снова не смогла утвердить результаты конкурса.

Сегодня камнем преткновения оказалась формулировка, что кандидаты подаются в Офис генеральной прокуратуры только после получения конкурсной комиссией подтверждения «о прохождении спецпроверки и наличия допуска к гостайне».

Из-за этого заседание было заблокировано.

Информация о прохождении спецпроверки в комиссии была, но она оказалась устаревшей — только по состоянию на 16 апреля 2021 года. Это вызвало возмущение у главы комиссии, которая применила аргумент: «А если в отношении кого-то уже открыто уголовное производство?».

В ходе дискуссии два члена конкурсной комиссии покинули заседание, кворум распался и ни одного решения так и не приняли.

Члены комиссии сначала взяли паузу, впоследствии собрались полным составом, чтобы прийти к единому решению.

После перерыва решение так и не было принято, а глава комиссии Екатерина Коваль не знает, когда она соберется в следующий раз.

Финалист конкурса на должность нового главы САП Александр Клименко сообщил, что Офис генпрокурора хочет провести повторную спецпроверку кандидатов.

Комиссия сегодня должна была лишь утвердить результаты голосования по председателю САП, которое уже состоялось. Все участники комиссии соглашались утвердить результаты конкурса, но расходились во мнении, можно ли или нет в соответствии с законом направлять рекомендацию о назначении победителей конкурса, не получив предварительно формального подтверждения правомочия их назначения от Офиса генпрокурора. Запрос на такое подтверждение направлен в Офис генпрокурора, но ответ пока не получен.

На финальном этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя — старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравшие 246 и 229 баллов соответственно.

21 декабря во время заседания конкурсной комиссии пятеро из шести членов комиссии от Рады отказались голосовать за утверждение формального решения, сославшись на то, что комиссия не имеет подтверждения от ОГП соответствия указанных кандидатов требованиям доступа к гостайне.