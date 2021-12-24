РосСМИ «слили» предложения Киева Путину по миру на Донбассе

https://racurs.ua/n164899-rossmi-slili-predlojeniya-kieva-putinu-po-miru-na-donbasse.html

Ракурс

Власти Украины предложили десять шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу во всех существующих форматах.

Их детали не разглашались, но Владимир Зеленский заявил, что по отдельным предложениям достичь договоренностей можно к новогодним праздникам.

Об этом Зеленский и глава его офиса, главный переговорщик по Донбассу Андрей Ермак, сообщили 21 декабря на конференции послов Украины «Дипломатия-30. Стратегия сильного государства».

По словам Зеленского, предложенные десять шагов можно выполнить с привлечением стран «нормандского формата».

Андрей Ермак заявил, что Киев пытается разными путями сдвинуть переговоры.

Партнерам переданы комплексные инициативы — десять шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс, — сказал Ермак, но никаких деталей о содержании документа не раскрыл.

Предложения, о которых якобы заявили власти Украины, 24 декабря обнародовало российское издание «КоммерсантЪ», которое ранее часто публиковало закрытую информацию Кремля.

Документ якобы называется «Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, Нормандского формата, выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года».

Главные тезисы документа — проведение встречи президентов Украины и РФ, саммита лидеров «нормандского» формата в обмен на согласование в рамках ТКГ таких законов с последующим внесением их в Верховную Раду:

об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

Остальные позиции таковы:

Источник: «КоммерсантЪ»