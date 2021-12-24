РосЗМІ “злили” пропозиції Києва Путіну щодо миру на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n164899-roszmi-zlyly-propozyciyi-kyieva-putinu-schodo-myru-na-donbasi.html

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Влада України запропонувала десять кроків для розблокування мирного процесу щодо Донбасу у всіх існуючих форматах.

Їхні деталі не розголошувалися, але Володимир Зеленський заявив, що за окремими пропозиціями досягнути домовленостей можна до новорічних свят.

Про це Зеленський та голова його офісу, головний переговорник із Донбасу Андрій Єрмак, повідомили 21 грудня на конференції послів України «Дипломатія-30. Стратегія сильної держави».

За словами Зеленського, запропоновані 10 кроків можна виконати із залученням країн «нормандського формату».

Андрій Єрмак заявив, що Київ намагається різними шляхами зрушити переговори.

Партнерам передані комплексні ініціативи — десять кроків, реалізація яких зможе розблокувати мирний процес, — сказав Єрмак, але жодних деталей про зміст документа не розкрив.

Пропозиції, про які начебто заявила влада України, 24 грудня оприлюднило російське видання «Комерсант», яке раніше часто публікувало закриту інформацію Кремля.

Документ нібито називається «Необхідні кроки для розблокування роботи Тристоронньої контактної групи, „нормандського формату“, виконання Мінських угод та загальних узгоджених підсумків Паризького саміту у „нормандському форматі“ 9 грудня 2019 року».

Головні тези документа — проведення зустрічі президентів України та РФ, саміту лідерів «нормандського» формату в обмін на погодження в рамках ТКГ таких законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради:

про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою в нього «формулою Штайнмайєра»;

про амністію;

про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);

про спеціальну (вільну) економічну зону;

про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО.

Решта попозицій така:

Джерело: «Комерсант»