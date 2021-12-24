Арешт Порошенка погодив Офіс генпрокурора, за волю екс-президента просять мільярд

Інформацію про погодження Петру Порошенку запобіжного заходу у виді арешту підтвердив Офіс генпрокурора.

У цьому відомстві погодили клопотання про арешт з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на дангі Офісу генпрокурора.

Крім того, підтвердилася інформація про те, що у Печерському райсуді Києва 24 грудня відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду.

Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. Він 17 грудня відмовився отримати повістку на допит у справі.

За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.