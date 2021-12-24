Арешт Порошенка погодив Офіс генпрокурора, за волю екс-президента просять мільярд

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Арешт Порошенка погодив Офіс генпрокурора, за волю екс-президента просять 1 мільярд
Арешт Порошенка погодив Офіс генпрокурора, за волю екс-президента просять мільярдhttps://racurs.ua/ua/n164898-aresht-poroshenka-pogodyv-ofis-genprokurora-za-volu-eks-prezydenta-prosyat-milyard.htmlРакурс
Інформацію про погодження Петру Порошенку запобіжного заходу у виді арешту підтвердив Офіс генпрокурора.
У цьому відомстві погодили клопотання про арешт з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на дангі Офісу генпрокурора.
Крім того, підтвердилася інформація про те, що у Печерському райсуді Києва 24 грудня відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду.
Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. Він 17 грудня відмовився отримати повістку на допит у справі.
За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
У цій справі проходить також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук. СБУ також вручила підозру колишньому міністру енергетики Демчишину.
Порошенко виїхав з країни з робочими візитами і 21 грудня повідомив, що повернеться до України в першій половині січня.
Джерело: «Укрінформ»
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