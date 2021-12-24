Олімпійські ігри-2030 тягне в Україну міністр спорту - це мрія Зеленського

https://racurs.ua/ua/n164897-olimpiyski-igry-2030-tyagne-v-ukrayinu-ministr-sportu-ce-mriya-zelenskogo.html

Ракурс

Олімпійські ігри в Україні хоче провести міністр спорту Вадим Гутцайт.

Про це він розповів в інтерв’ю «Слово і діло».

Гутцайт — колишній фехтувальник. Він виступав на трьох Олімпіадах — у 1992, 1996 і 2000 роках. В 1992 році, виступаючи в складі Об'єднаної команди СНД завоював командне золото. Був наставником української команди шаблісток, яка завоювала золоті олімпійські медалі на пекінській Олімпіаді.

Президент поставив завдання — і президент, і вся спортивна спільнота дуже хоче, — ми вступаємо у боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні. Юнацькі — у 2028 році та зимові Олімпійські ігри — у 2030, — заявив міністр.

Україна подаватиме заявку самостійно — без будь-якої іншої країни. Мета такого кроку, за словами міністра, престиж країни, залучення потужних інвесторів та побудова нової інфраструктури.

Чим більше буде спортивної інфраструктури, тим більше куди приходитиме дітям займатися, — сказав Гутцайт.

Раніше в Офісі президента неодноразово говорили про намір провести Олімпійські ігри в Україні. Володимир Зеленський навіть пообіцяв побудувати всі об'єкти, які необхідні для проведення Олімпійських ігор.

Торік керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Україна планує взяти участь у конкурсі на проведення Олімпійських ігор у 2028 чи 2030 році.

Цього року навесні Зеленський сказав, що необхідно створити стратегічний план і визначитися, які об'єкти необхідно побудувати за три-чотири роки. В соцмережах таке рішення порівняли з мрією Віктора Януковича про зимову Олімпіаду у Львові.

Восени цього року президент заявив, що планує обговорити з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) питання проведення зимових Олімпійських ігор в Україні. Тоді до Києва приїждав глава МОК Томас Бах.

Наразі календар літніх та зимових Олімпійських ігор на найближчі 11 років виглядає так:

2022: Пекін — зимова Олімпіада

2024: Париж — літня Олімпіада

2026: Мілан — зимова Олімпіада

2028: Лос-Анджелес — літня Олімпіада

2030: визначиться у 2023 році — зимова Олімпіада

2032: Брісбен — літня Олімпіада.

Джерело: «Слово і діло»