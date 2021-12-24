Олимпийские игры-2030 тянет в Украину министр спорта — это мечта Зеленского

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Олимпийские игры в Украине намерен провести министр спорта Вадим Гутцайт.

Об этом он рассказал в интервью «Слову и делу».

Гутцайт — бывший фехтовальщик. Он выступал на трех Олимпиадах — в 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды СНГ, завоевал командное золото. Был наставником украинской команды саблисток, завоевавшей золотые олимпийские медали на пекинской Олимпиаде.

Президент поставил задачу — и президент, и все спортивное сообщество очень хочет — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские — в 2028 году и зимние Олимпийские игры — в 2030 году, — заявил министр.

Украина будет подавать заявку самостоятельно — без какой-либо другой страны. Цель такого шага, по словам министра, престиж страны, привлечение мощных инвесторов и построение новой инфраструктуры.

Чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься, — сказал Гутцайт.

Ранее в Офисе президента не раз говорили о намерении провести Олимпийские игры в Украине. Владимир Зеленский даже пообещал построить все объекты, необходимые для проведения Олимпийских игр.

В прошлом году руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина планирует принять участие в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году.

В этом году весной Зеленский сказал, что необходимо создать стратегический план и определиться, какие объекты необходимо построить через три-четыре года. В соцсетях такое решение сравнили с мечтой Виктора Януковича о зимней Олимпиаде во Львове.

Осенью этого года президент заявил, что намерен обсудить с Международным олимпийским комитетом (МОК) вопрос проведения зимних Олимпийских игр в Украине. Тогда в Киев приезжал глава МОК Томас Бах.

В настоящее время календарь летних и зимних Олимпийских игр на ближайшие 11 лет выглядит так:

2022: Пекин — зимняя Олимпиада.

2024: Париж — летняя Олимпиада

2026: Милан — зимняя Олимпиада

2028: Лос-Анджелес — летняя Олимпиада

2030: определится в 2023 году — зимняя Олимпиада

2032: Брисбен — летняя Олимпиада.

Источник: «Слово и дело»