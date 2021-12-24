Ермак контактирует с доверенным лицом Путина, но встреча президентов не назначена

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, курирующего международную политику, постоянно общается с Дмитрием Козаком — политическим советником российского президента в «нормандском» формате.

Ермак сообщил, что они «периодически проводят консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ».

В интервью «Фокусу» Ермак рассказал, что они «общались неделю назад и снова планируют контактировать на этой неделе».

Мы с ним говорим о происходящем в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины. Переговоры с Россией ведутся постоянно, в том числе в рамках «нормандского формата». Прекращение войны, стремление к миру должны быть главной мотивацией этой встречи, — рассказал глава ОП.

В то же время пока не определено время и место возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Российской Федерации Владимира Путина.

Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится, вопрос пока открыт, — заявил Ермак.

Он сказал, что Зеленский «никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонки ждут и готовы ответить». В этом году президент не смог дозвониться в Москву, поэтому следующая попытка, по словам главы ОП, будет тогда, когда «будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, она состоится».

Ранее Зеленский неоднократно предлагал Путину встретиться, но в Кремле на эти предложения не согласились, поскольку, по словам представителей президента РФ, Киев не выполнил то, о чем договаривались во время последнего нормандского саммита в Париже.

Источник: Фокус