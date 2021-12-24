Єрмак контактує з довіреною особою Путіна, але зустріч президентів не призначенаhttps://racurs.ua/ua/n164896-iermak-kontaktuie-z-dovirenou-osobou-putina-ale-zustrich-prezydentiv-ne-pryznachena.htmlРакурс
Андрій Єрмак, голова Офісу президента, який курує міжнародну політику, постійно спілкується із Дмитром Козаком — політичним радником російського президента в «нормандському» форматі.
Єрмак повідомив, що вони «періодично проводять консультації з питань, обговорюваних в ТКГ».
В інтерв’ю «Фокусу» Єрмак розповів, що вони «спілкувалися тиждень тому і знову плануєть контактувати на цьому тижні».
Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України. Переговори з Росією ведуться постійно, в тому числі в рамках «нормандського формату». Припинення війни, прагнення миру мають бути головною мотивацією цієї зустрічі, — розповів голова ОП.
Водночас наразі не визначено час та місце можливої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Російської Федерації Володимира Путіна.
Президент багато разів казав, що готовий до такої зустрічі. Коли та де вона відбудеться, питання поки що відкрите, — заявив Єрмак.
Він сказав, що Зеленський «ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають і готові відповісти». Цього року президент не зміг додзвонитися в Москву, тому наступна спроба, за словами голови ОП, буде тоді, коли «буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, вона відбудеться».
Раніше Зеленський неодноразово пропонував Путіну зустрітися, але в Кремлі на ці пропозиції не пристали, оскільки, за словами представників президента РФ, Київ не виконав те, про що домовлялися під час останнього нормандського саміту в Парижі.
Джерело: Фокус