Єрмак продовжує контактувати з довіреною особою Путіна у "нормандському" процесі

https://racurs.ua/ua/n164896-iermak-kontaktuie-z-dovirenou-osobou-putina-ale-zustrich-prezydentiv-ne-pryznachena.html

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента, який курує міжнародну політику, постійно спілкується із Дмитром Козаком — політичним радником російського президента в «нормандському» форматі.

Єрмак повідомив, що вони «періодично проводять консультації з питань, обговорюваних в ТКГ».

В інтерв’ю «Фокусу» Єрмак розповів, що вони «спілкувалися тиждень тому і знову плануєть контактувати на цьому тижні».

Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України. Переговори з Росією ведуться постійно, в тому числі в рамках «нормандського формату». Припинення війни, прагнення миру мають бути головною мотивацією цієї зустрічі, — розповів голова ОП.

Водночас наразі не визначено час та місце можливої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Російської Федерації Володимира Путіна.