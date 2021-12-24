Арест Порошенко согласовал Офис генпрокурора, за волю экс-президента просят миллиард

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Информацию о согласовании Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста подтвердил Офис генпрокурора.

В этом ведомстве согласовали ходатайство об аресте с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн, сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

Кроме того, подтвердилась информация о том, что в Печерском райсуде Киева 24 декабря состоялось закрытое заседание, в ходе которого следователь судья рассмотрел и согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд.

Напомним, что 20 декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. Он 17 декабря отказался получить повестку на допрос по делу.

По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки из оккупированного Донбасса.

По этому делу проходит также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — При жизни» Виктор Медведчук. СБУ также вручила подозрение бывшему министру энергетики Демчишину.

Порошенко уехал из страны с рабочими визитами и 21 декабря сообщил, что вернется в Украину в первой половине января.

Источник: «Укринформ»